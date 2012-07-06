Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

06 июля 2012, 16:47

Аренда самого дорогого коттеджа обошлась в 65$ тыс. в месяц

аренда

Фото: Москва 24

Аренда самого дорогого коттеджа в Москве и Подмосковье во втором квартале текущего года стоила 65 тысяч долларов в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования компании IntermarkSavills.

Средний бюджет аренды коттеджа, вошедшего в топ-100 самых дорогих домов, сдающихся в аренду в столице и окрестностях, во втором квартале снизился на 6% по сравнению с первым. Ежемесячная арендная плата составила 23,5 тысячи долларов.

"По состоянию на июнь 2012 года средняя цена аренды одного квадратного метра в ста самых дорогих домах Москвы и области составила 688 долларов в год, что на 6% ниже аналогичного показателя, зафиксированного в марте текущего года", - отмечается в докладе компании.

В исследовании подчеркивается, что примерно половина коттеджей, попавших в топ-100 самых дорогих домов во втором квартале, находится на Рублево-Успенском шоссе. 22% элитных частных домов построены на Новорижском шоссе, а 7% приходится на коттеджи в черте столицы.

Площадь коттеджей топа-100 находится в диапазоне от 170 до 1,2 тысячи квадратных метров, а средняя площадь – 420 квадратных метров. Это на 5 % выше показателей предыдущего периода.

Самые высокие ставки на аренду коттеджей в июне 2012 года были зафиксированы в коттеджных поселках "Серебряный Бор" в Москве, "Архангельское" на Ильинском шоссе, "Сапсан" на Новорижском шоссе и "Жуковка" на Рублево-Успенском шоссе, сообщается в исследовании.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать