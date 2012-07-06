Аренда самого дорогого коттеджа обошлась в 65$ тыс. в месяц

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Аренда самого дорогого коттеджа в Москве и Подмосковье во втором квартале текущего года стоила 65 тысяч долларов в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования компании IntermarkSavills.

Средний бюджет аренды коттеджа, вошедшего в топ-100 самых дорогих домов, сдающихся в аренду в столице и окрестностях, во втором квартале снизился на 6% по сравнению с первым. Ежемесячная арендная плата составила 23,5 тысячи долларов.

"По состоянию на июнь 2012 года средняя цена аренды одного квадратного метра в ста самых дорогих домах Москвы и области составила 688 долларов в год, что на 6% ниже аналогичного показателя, зафиксированного в марте текущего года", - отмечается в докладе компании.

В исследовании подчеркивается, что примерно половина коттеджей, попавших в топ-100 самых дорогих домов во втором квартале, находится на Рублево-Успенском шоссе. 22% элитных частных домов построены на Новорижском шоссе, а 7% приходится на коттеджи в черте столицы.

Площадь коттеджей топа-100 находится в диапазоне от 170 до 1,2 тысячи квадратных метров, а средняя площадь – 420 квадратных метров. Это на 5 % выше показателей предыдущего периода.

Самые высокие ставки на аренду коттеджей в июне 2012 года были зафиксированы в коттеджных поселках "Серебряный Бор" в Москве, "Архангельское" на Ильинском шоссе, "Сапсан" на Новорижском шоссе и "Жуковка" на Рублево-Успенском шоссе, сообщается в исследовании.