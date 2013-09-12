Московские власти разделят понятия "апартаменты" и "арендное жилье"

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время столичные власти планируют внести изменения в нормативную базу, которые позволят четко разделить понятия "апартаменты", "гостиница" и "арендное жилье". Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Сегодня есть случаи, когда инвестор строит формально гостиницу, называет это апартаментами, оборудует их кухнями и фактически продает как квартиры. Такое возможно из-за несовершенства нормативной базы", - сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, такая путаница в понятиях приводит к перегрузке социальной инфраструктуры. "Мы же не рассчитывали в этом районе на такое количество постоянно проживающих, а они все пользуются и школами, и детскими садами, и поликлиниками. Отсюда и дисбаланс", - добавил Сергей Кузнецов.