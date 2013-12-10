Глава футбольных арбитров России Роберто Розетти покинул свой пост

Роберто Розетти. Фото: ИТАР-ТАСС

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Роберто Розетти ушел в отставку с занимаемого поста. Свое решение Розетти объяснил "личными обстоятельствами".

Информацию об уходе Розетти подтвердил президент РФС Николай Толстых, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сам итальянец сообщил, что "его миссия выполнена". Кто займет место Розетти - пока неизвестно.

Напомним, бывший итальянский арбитр Роберто Розетти был назначен на пост главы судейского департамента РФС 29 июня 2011 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики признала Розетти лучшим арбитром 2008 года.