Мультфильм Константина Бронзита попал в шорт-лист киноакадемии "Оскар"

Анимационный фильм "Мы не можем жить без космоса" российского режиссера Константина Бронзита оказался в шорт-листе из 10 картин, претендующих на премию "Оскар"-2016.

10 лучших работ были отобраны из 60, а какие пять из них войдут в список номинантов, станет известно 14 января следующего года. Церемония награждения "Оскаром" пройдет 28 февраля в Лос-Анджелесе.

Мультфильм "Мы не можем жить без космоса" петербургского режиссера был показан на московском "Большом фестивале мультфильмов" несколько дней назад. Ранее он получил приз международного конкурса анимации "Кристал Аннеси" и гран-при анимационного фестиваля в хорватском Загребе.

Анимационная короткометражка была создана при финансовой поддержке Минкультуры РФ.