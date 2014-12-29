Цены на водку упадут 1 февраля

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Росалкогольрегулирование снизит минимальную цену бутылки водки с 1 февраля, передает ТАСС.

Стоить алкоголь будет не 220, а 185 рублей. Соответствующий приказ опубликуют позже. Добавим, что уменьшение МРЦ происходит впервые с момента установления розничной цены.

Первая минимальная цена на бутылку объемом 0,5 литра составляла 89 рублей, было это в 2010 году. С тех пор стоимость законодательно устанавливали пять раз:

98 рублей – в 2011 году,

125 – в 2012-м,

170 – в 2013-м,

199 – в марте 2014,

220 – в августе 2014 года.

Отметим, что цена водки, разлитой в тару объемом от 0,375 литра до 0,5 литра, будет равна цене водки в поллитровой бутылке. Кроме того, в последний раз коньяк подорожал до 322 рублей (было 280 рублей), а бутылка бренди - до 293 рублей (было 250 рублей).