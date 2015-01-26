Сегодня в СМИ: запрет на продажу спиртного и амнистия в честь Победы

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Бары на первых этажах домов запретят

Торговлю спиртным на первых этажах домов – в магазинах и барах – запретят, соответствующий проект закона рассмотрит Госдума, пишет "Российская газета".

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что таких торговых точек может быть около 10% от общего числа мест, где торгуют спиртным.

В честь 70-летия Победы объявят амнистию

Несколько фракций Госдумы готовят проекты амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Российская газета".

Пять лет назад амнистия уже была: тогда ее объявили для участников ВОВ, не менее полугода проработавших тружеников тыла, для жителей блокадного Ленинграда и бывших узников концлагерей.

Заграничные туры могут подорожать на 80%

Поездки за границу могут подорожать на 80%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Уже сейчас туры стоят вдвое дороже, чем это было в начале 2014 года, вдобавок на стоимости отпуска отразится курс рубля к доллару и евро.

ЦБ порекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли

Центробанк порекомендовал кредитным учреждениям конвертировать валютную ипотеку по курсу ниже 40 рублей за доллар, пишет газета "Ведомости".

Банки же оценивают убытки – например, по данным "ВТБ 24", сумма ущерба составит более 10 миллиардов рублей.

В 2015 году Москва планирует продать жилья на 50 миллиардов рублей

Столичное управление гражданского строительства планирует в 2015 году продать жилья на 50 миллиардов рублей, передает газета "Ведомости".

Эта сумма составит 3,4% от всех поступлений в бюджет и будет больше, чем доход от транспортного и земельного налогов в 2014 году.