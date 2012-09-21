Роспотребнадзор запретил ввоз алкоголя из Чехии

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз крепкого алкоголя из Чехии в Россию введен в пятницу, 21 сентября. Причина – случаи отравлений чешскими спиртными напитками.

В течение двух недель от отравления нелегальным алкоголем, содержащим метиловый спирт, в Чехии скончались уже 23 человека. Еще несколько десятков пострадавших находятся в больницах, сообщает РИА Новости.

Чехия приняла решение прекратить поставки алкоголя в страны Евросоюза. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, исходя из опыта ведения бизнеса в нашей стране, вся эта потенциально-опасная продукция может прийти на российский рынок.

Главный санитарный врач РФ также отметил, что запрет на поставку чешского алкоголя может быть снят, когда перестанут фиксироваться случаи отравлений, а Евросоюз предоставит отчет с объективной картиной происходящего.