Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября 2012, 17:19

Общество

Роспотребнадзор запретил ввоз алкоголя из Чехии

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз крепкого алкоголя из Чехии в Россию введен в пятницу, 21 сентября. Причина – случаи отравлений чешскими спиртными напитками.

В течение двух недель от отравления нелегальным алкоголем, содержащим метиловый спирт, в Чехии скончались уже 23 человека. Еще несколько десятков пострадавших находятся в больницах, сообщает РИА Новости.

Чехия приняла решение прекратить поставки алкоголя в страны Евросоюза. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, исходя из опыта ведения бизнеса в нашей стране, вся эта потенциально-опасная продукция может прийти на российский рынок.

Главный санитарный врач РФ также отметил, что запрет на поставку чешского алкоголя может быть снят, когда перестанут фиксироваться случаи отравлений, а Евросоюз предоставит отчет с объективной картиной происходящего.

алкоголь Роспотребнадзор Геннадий Онищенко запрет

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика