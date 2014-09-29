Как отметят День пожилого человека в столице

Фото: m24.ru

В День пожилого человека, который отмечается 1 октября, департамент торговли и услуг совместно с префектурами и управами районов проведет благотворительные акции для ветеранов ВОВ, инвалидов и малоимущих граждан, передает пресс-служба ведомства.

В благотворительных обедах и чаепитиях примет участие более 4 тысяч человек. Мероприятия пройдут в управах районов, центрах социального обслуживания и при общественных организациях. В организации обедов задействуют около 200 предприятий общественного питания.

Праздничные акции будут сопровождаться концертными программами и поздравлениями руководителей муниципалитетов. Всего на благотворительность в этот день потратят более 3 миллионов рублей.

В частности, 1 октября в 15.00 в кинотеатре "Иллюзион" тоже состоится праздничное мероприятие. В программе досугового мероприятия встреча с известными актерами кино, чаепитие и награждение памятными подарками.

Организатор праздника - Совет ветеранов госслужбы "Центр". Он действует с 2009 года и включает в себя 210 человек. Общий трудовой стаж членов "Центра" составляет 8829 лет.





День пожилых людей Генеральная ассамблея ООН объявила 1 октября Международным днем пожилых людей в 1991 году. В Москве этот праздничный день назвали Днем старшего поколения. Главная цель мероприятий, приуроченных ко Дню старшего поколения, является привлечение внимания к потребностям граждан пожилого возраста. Важным является и вовлечение пожилых граждан в общественно-политическую жизнь города.



Отметим, что Сейчас в Москве проживают около 3 миллионов пенсионеров, из которых более 2 миллионов являются получателями городских доплат к пенсии. В настоящее время 305 141 москвичу исполнилось 80 и более лет, от 90 лет – 8904 человек и до 100 лет - 241 человек. Есть и рекордсмены, в столице живет 411 человек старше 100 лет.

Добавим, что средний размер региональной социальной доплаты к пенсии в 2014 году достиг 4 169 рублей. Кроме того, в этом году 88 тысяч москвичей-льготников побывали в санаториях, а около 4 миллионов москвичей бесплатного ездят в общественном транспорте.

Реализуют власти и комплекс мер "Лучшая половина жизни". В этой программе предусмотрены различные культурно – досуговые мероприятия для граждан пожилого возраста. Специально для них сегодня в столице работают более 1000 клубов различной направленности, которые посещают около 80 тысяч человек, а для людей старшего поколения при центрах социального обслуживания открыты компьютерные кружки.

Помимо этого, в городе была создана Служба сиделок. В настоящее время ее услугами пользуются 700 одиноких лежачих фронтовиков. Также работают мобильные социальные службы для оказания оперативной помощи пенсионерам и инвалидам.

Подробнее узнать о социальной поддержке и ознакомиться со списком культурно-досуговых мероприятий по округам можно здесь.