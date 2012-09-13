Военные провели пикет у здания Минобороны в Москве

Фото: mosreg.ru

Жители военного городка Петровское Ленинского района и члены некоммерческого партнерства "Народная дружина" провели пикет у здания Минобороны в Москве. Собравшиеся требовали "дать тепло в военные городки Московской области".

При этом, как уточняется на сайте регионального правительства, участники акции были одеты в костюмы Дедов-морозов.

Несмотря на то, что принято решение о передаче Подмосковных военных городков в муниципальную собственность, "Министерство обороны до сих пор не делает ничего для их подготовки к холодам и саботирует их передачу", заявили участники акции.

По их словам, в этот осенне-зимний сезон гарнизон Петровское входит в еще более тяжелом состоянии, чем в прошлый - не готова к эксплуатации котельная (семь из восьми котлов нуждаются в капитальном ремонте), участки теплотрассы находятся в аварийном состоянии, давление воды не обеспечивает работу газовых колонок, напряжение в сети падает до 180 вольт, не производится уборка территории.

Напомним, подобные пикеты проходят перед зданием Минобороны регулярно начиная с осени 2011 года.

"Проблем в гарнизоне много. Самая насущная – это, конечно, неготовность Петровского к зиме: большинство котлов в котельной неисправны, много утечек на теплотрассе. Вторая проблема – на территории городка много арендаторов, которые потребляют электроэнергию, воду и тепло. Дороги в Петровском разбиты настолько, что, идя по гарнизону, можно сломать ногу. Ситуация в гарнизоне стала планомерно ухудшаться с 1991 года, а края достигла три года назад, когда он был передан в управление ОАО "Славянка", которое, получая деньги за коммунальные платежи, по факту не делает для гарнизона Петровское ничего", - рассказал один из жителей гарнизона Петровское Станислав Муханов.

По словам участников акции, на пикеты к зданию Минобороны они намерены выходить до тех пор, пока ситуация в Петровском не изменится.