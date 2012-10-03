Аэропорт Томска принял два задержанных рейса из Москвы

Томск не принимает самолеты из Москвы из-за погодных условий. Задерживаются два московских самолета: компании "Трансаэро" и компании "Аэрофлот"

В аэропорт Томска, который не мог из-за тумана принять несколько рейсов, прибыли два задержанных самолета из Москвы. Аэропорт принял рейс компании "S7" из "Домодедово", который прилетел с задержкой на 4 часа, и самолет компания "Ютэйр", опоздавший более чем на 5 часов.

По-прежнему задерживаются еще два московских самолета: компании "Трансаэро" - на 6 часов и компании "Аэрофлот" - более чем на 4 часа.

Напомним, томский аэропорт "Богашево" из-за тумана не мог принять рейсы из столицы и Нижневартовска. Ранее сообщалось, что их перенаправят на запасные аэродромы.