Домодедово не планирует закрывать ВПП-2 на время ее реконструкции

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский международный аэропорт Домодедово не планирует закрывать вторую взлетно-посадочную полосу (ВПП-2) на время ее реконструкции. Она будет поэтапной, и пропускная способность существующей ВПП-2 практически за весь период строительства снижаться не будет, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

В частности, на первом этапе будут построены новая ВПП почти в 290 метрах от ВПП-2, а также необходимые рулежные дорожки.

Действующую ВПП-2 закроют для реконструкции в качестве магистральной рулежной дорожки, только когда полеты переведут на новую полосу. "До этого ВПП-2 будет поддерживаться в эксплуатационном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, разработанный институтом "Аэропроект" проект строительства новой полосы в Домодедове в сентябре 2013 года был одобрен Главгосэкспертизой России. По реконструкции ВПП-2 уже утверждена проектная документация.

Длина новой ВПП составит 3,8 километра, что позволит принимать самолеты всех типов.

Домодедово - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России, в 2013 году он обслужил более 30 миллионов человек. По классификации ACI Europe, аэропорт входит в тройку наиболее динамично развивающихся аэропортов Европы. Членами ведущих мировых авиационных альянсов: Star Alliance и oneworld - Домодедово выбран для полетов в Москву.

В рамках модернизации аэропорт воплощает сразу несколько крупных проектов. Среди них реконструкция и строительство пассажирского терминала, которое к 2017 году приведет к увеличению его площади более чем в девять раз, а также строительство многоярусных паркингов, расширение грузового терминала для увеличения его пропускной способности более чем вдвое, а также строительство собственной мини-ТЭЦ.

Кроме того, ранее руководство аэропорта заявляло о планах по строительству градостроительного образования нового типа – аэрополис Домодедово. По проекту планировки, инфраструктура и экономика должны быть сосредоточены вокруг аэропорта в радиусе 25 километров. В рамках создания аэрополиса вокруг Домодедово планируется строительство четырехзвездочного отеля международного класса в непосредственной близости от пассажирского терминала, а также многоярусного паркинга на привокзальной площади, двух офисных центров класса "B+", и "Карго Деревни" с грузовым терминалом, складами и стоянками.