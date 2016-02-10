Авиасалон МАКС перенесут в Кубинку

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Международный авиакосмический салон МАКС перенесут из Жуковского в Кубинку, сообщает ТАСС.

Место проведения всех предыдущих выставок оставят гражданской и экспериментальной авиации – там собираются открыть четвертый аэропорт столичного авиаузла. Кроме того, его взлетно-посадочную полосу использует летно-исследовательский институт им. Громова.

При этом возможность переноса авиасалона обсуждалась в 2015 году, но глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что таких планов нет. Добавим, что авиабаза в Кубинке входит в состав военно-патриотического парка "Патриот", где проходил форум "Армия-2015".

Для пассажиров аэропорт Раменское откроется 15 марта. Первый рейс будет международный, возможно, компании iFly. В 2016 году аэропорт планирует перевезти 1,9 миллиона пассажиров, за первый месяц – 50–60 тысяч человек. Он будет включать в себя два терминала совокупной мощностью 10–12 миллионов пассажиров в год, а также офисно-гостиничную и сопутствующую инфраструктуру.

Международный авиакосмический салон проводится с 1993 года по нечетным годам. На выставке показывают российские технологий в области авиации и аэрокосмического производства. МАКС является крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе.