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19 июля 2012, 14:47

Недобросовестных руководителей ДЕЗов будут дисквалифицировать

ЖКХ Петр Бирюков власть

Суд отстранил от должности главу ДЕЗ района Новокосино. Павел Тарасенко не хотел распространять информации о деятельности управляющей компании, хотя этого требует закон

Власти Москвы с целью наведения порядка в сфере ЖКХ намерены добиваться дисквалификации недобросовестных руководителей столичных управляющих компаний и ДЕЗов. В рамках этого начинания в этом году все ТСЖ в Москве обязали раскрыть информацию о своей деятельности. Кроме того, многие организации были подвергнуты внеплановым проверкам, передает РИА Новости.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, Мосжилинспекция уже добилась через суд – впервые в России - дисквалификации исполняющего обязанности директора ГУП ДЕЗ района Новокосино сроком на год. "Такая практика будет продолжаться и дальше", - заверил Бирюков.

С начала года более 60 должностных лиц были привлечены к ответственности за нераскрытие информации или предоставление недостоверных данных о деятельности управляющей компании. В случае повторных правонарушений Мосжилинспекция имеет право подавать в суд с последующей дисквалификацией должностного лица.

Бирюков подчеркнул, что после первой волны проверок, прошедших зимой, раскрытие информации прошло у всех, вопрос только в качестве и достоверности предоставленных данных. Проверкой информации занимаются специальные инспекторы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить руководителей 18 районных ДЕЗов за плохую работу, тогда же он отметил, что новых руководителей необходимо назначать по согласованию с департаментом ЖКХ и благоустройства и департаментом имущества.

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