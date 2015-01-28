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Спорт

28 января 2015, 11:21

"Зенит" предложил Дзюбе пятилетний контракт с зарплатой 3,3 млн евро в год

Зенит футболисты Артем Дзюба зарплаты

Фото: ТАСС/ Фадеичев Сергей

Петербургский "Зенит" сделал предложение 25-летнему форварду московского "Спартака" и сборной России Артему Дзюбе о контракте на пять лет с зарплатой 3,3 миллиона евро в год, сообщает "Спорт-Экспресс".

Нынешняя зарплата нападающего равняется 1,2 миллиона евро, к которым приплюсовываются еще 250 тысяч евро за 10 и более забитых мячей в сезоне.

"Спартак" предлагал форварду новый контракт с зарплатой от 2,8 до 3 миллионов евро плюс оплату услуг агентов, помогающих форварду при совершении сделки. Однако это предложение Дзюбу не устроило.

Как рассказа владелец "Спартака" Леонид Федун, клуб сделал Дзюбе три предложения о продлении контракта, но договориться с игроком не удалось. По словам Федуна, нападающему была предложена самая высокая зарплата в команде.

Кроме того, футболистом, по данным СМИ, интересуется также столичное "Динамо", предлагающее контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро с жестким условием подписания соглашения как со свободным агентом. В то же время некоторые источники утверждают, что из-за экономической ситуации "Динамо" вариант с Дзюбой и не рассматривало.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заинтересован в продаже Артема Дзюбы в текущее трансферное окно, которое закроется в ночь на 28 февраля. Действующее соглашение Дзюбы с московским клубом рассчитано до лета 2015 года, после этого "Спартак" не сможет получить за игрока никакой компенсации.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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