23 августа в Зеленограде пройдет Фестиваль пляжного волейбола

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23 августа в Зеленограде на городском пляже "Ангстрем" состоится Фестиваль пляжного волейбола. Он пройдет в виде турнира мужских и женских команд в раздельном зачете, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

В состязаниях примут участие команды из Зеленограда, других округов Москвы, а также коллективы из Московской области. Все игры будут проводиться по официальным правилам пляжного волейбола.

Заявки от команд принимаются с 10.00 до 10.20 в день начала турнира. Вход для зрителей свободный. В заявке необходимо указать имена и фамилии участников турнира - в команде должно быть два человека.

Все участники получат памятные призы, подарки и кубки - в случае победы или призового места.