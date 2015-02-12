В зеленоградских автобусах появится бесплатный Wi-Fi

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В автобусах, курсирующих между Зеленоградом и Москвой появится бесплатный Wi-Fi, сообщает окружная электронная газета Зеленоградского административного округа.

Установить нужное оборудования планируется в автобусах маршрутов №400, 400K и 400T, которые ходят между Зеленоградом и метро "Речной вокзал", "Митино" и "Тушинская". ГУП "Мосгортранс" оборудует там точки бесплатного доступа в интернет в приоритетном порядке наряду с автобусами 900-х маршрутов.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в городе

Напомним, глава Мосгортранса Евгений Михайлов рассказал, что весь общественный транспорт Москвы будет оборудован Wi-Fi к концу 2015 года. На сегодняшний день более 100 единиц подвижного состава оборудовано беспроводным доступом в интернет.

Проект по организации бесплатного доступа в интернет в наземном общественном транспорте стартовал в конце сентября 2013 года. Пассажиры могут подключиться к сети в троллейбусах "Бк", трамваях №3, а также на полуэкспрессном маршруте автобуса №902.

Кроме того, бесплатный доступ в сеть появился и в автобусах "Мострансавто", следующих по маршруту Москва-Шатура-Рошаль. Пассажиры могут пользоваться беспроводным интернетом все время поездки, продолжительность которой составляет более двух часов.

Ранее сообщалось, что в скором времени бесплатный доступ в интернет появится на автовокзалах в Подольске, Егорьевске, Раменском, Рузе, Щелкове, Солнечногорске, Мытищах, Ивантеевке, Домодедове, Ногинске и Павловском Посаде.