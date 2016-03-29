"Мосинжпроект" построит дорожно-уличную сеть на ЗИЛе

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Акционерное общество "Мосинжпроект" выиграло два конкурса на право обустройства дорожно-уличной инфраструктуры на территории промзоны "ЗИЛ", сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Компании предстоит построить дороги районного и местного значения и подземный пешеходный переход. Часть улиц, в зависимости от категории дорог, будет иметь от 2-х до 6-и полос движения.

"Новая дорожная сеть будет интегрирована в общегородскую. Всего в течение ближайших трех лет здесь будет построено около 20 километров новых дорог. В частности, появятся эстакада через железнодорожные пути, а также связка между ТПУ МК МЖД "ЗИЛ" и станцией метро "Технопарк", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Цена контрактов, предложенная победителем, составляет 6,9 миллиарда рублей (развитие улично-дорожной сети транспортного обслуживания на всей территории) и 2,5 миллиарда рублей (на территории жилой застройки). На территории жилой застройки работы будут производиться в 4 этапа.

Напомним, оба конкурса были объявлены в феврале. Максимальная цена первого контракта составляла 7 миллиардов рублей, второго – 2,6.

Строительство недвижимости на территории южного участка промзоны "ЗИЛ" планируется начать в следующем году. Согласно проекту, на территории площадью 109,33 гектаров планируется за счет инвестора возвести жилой квартал общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.

Ранее m24.ru сообщало, что на територрии ЗИЛа появятся набережная Марка Шагала и улица Кандинского. Еще 12 безымянных улиц и проектируемых проездов получат имена советских художников и архитекторов – Гинзбурга, Голосова, Щусева, Мельникова, братьев Весниных, Родченко, Леонидова, Татлина, Лентулова, Степановой, Юдина, Лисицкого. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы в начале марта.