Пока она ждала: о чем думала героиня Роберта Рождественского перед свиданием

Фото: 24m/Александр Авилов

7 марта, в субботу, в Культурном центре ЗИЛ покажут одноактную оперу Микаэла Таривердиева "Ожидание".

Моноопера "Ожидание" написана по одноименной поэме Роберта Рождественского. В основе сюжета – лирическая история влюбленной женщины, которая пришла на свидание раньше своего мужчины и вынуждена ждать. Под музыку Микаэла Таривердиева героиню обуревают мысли и эмоции, сомнения и надежды.

Режиссер-постановщик – Андрей Цветков, выпускник факультета музыкального театра РАТИ-ГИТИС, солист Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского, лауреат международных конкурсов.

Дирижер-постановщик – Юрий Лукьянин, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, художественный руководитель Московского молодежного симфонического оркестра BelSound. Он состоит из выпускников и студентов ведущих музыкальных вузов Москвы.

Актерский состав: Елена Луценко, Наталья Павлова.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.