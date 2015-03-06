Пока она ждала: о чем думала героиня Роберта Рождественского перед свиданием

Фото: 24m/Александр Авилов
7 марта, в субботу, в Культурном центре ЗИЛ покажут одноактную оперу Микаэла Таривердиева "Ожидание".
Моноопера "Ожидание" написана по одноименной поэме Роберта Рождественского. В основе сюжета – лирическая история влюбленной женщины, которая пришла на свидание раньше своего мужчины и вынуждена ждать. Под музыку Микаэла Таривердиева героиню обуревают мысли и эмоции, сомнения и надежды.
- Режиссер-постановщик – Андрей Цветков, выпускник факультета музыкального театра РАТИ-ГИТИС, солист Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского, лауреат международных конкурсов.
- Дирижер-постановщик – Юрий Лукьянин, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, художественный руководитель Московского молодежного симфонического оркестра BelSound. Он состоит из выпускников и студентов ведущих музыкальных вузов Москвы.
- Актерский состав: Елена Луценко, Наталья Павлова.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 7 марта, 19.00
- Что: одноактная опера о любви
- Кто: BelSound, Андрей Цветков, Юрий Лукьянин, Елена Луценко, Наталья Павлова
- Кому смотреть: любителям приятной музыки и поэзии Роберта Рождественского