Крупная авария произошла на Кутузовском проспекте

В субботу в районе 16.00 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Пострадало три человека - они получили травмы разной степени тяжести. На место прибыли сотрудники ГИБДД и полиция. Наш корреспондент также оказался на месте аварии.



В ДТП пострадало три человека и пять автомобилей



На форуме "BMW club" очевидцы пишут:

"Только что проезжал.у 1м морда помятая,у синей м3 весь бок.что случилось?"

"Золотую е46 занесло после касания с синей е92, она вылетела на встречку и в нее приехал Форестер. Все живы и здоровы, е46 под списание, остальные машины 3-4 шт не так сильно пострадали."