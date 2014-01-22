Форма поиска по сайту

22 января 2014, 14:19

Более тысячи пар хотят пожениться в День всех влюбленных

Фото: mgomz.ru

Более тысячи пар подали заявления в столичные ЗАГСы в День всех влюбленных, сообщила на пресс-конференции начальник московского управления ЗАГС Ирина Муравьева.

Кроме того, около 900 браков планируется зарегистрировать в Москве 7 февраля, в день открытия зимней Олимпиады в Сочи. В этот день новобрачным будут выдаваться специальные поздравления, отметила Ирина Муравьева.

По ее словам, пока в рамках подготовки к Олимпиаде столичные ЗАГСы не зафиксировали имен, которые бы имели отношение к спорту, к примеру, Олимпия или Олимпиада.

Ирина Муравьева добавила, что московские дворцы бракосочетания практически закончили прием заявлений на 25 и 26 апреля, когда православные отмечают Красную горку. В некоторых ЗАГСах еще есть возможность записаться, но влюбленным стоит поторопиться.

