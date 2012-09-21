В ЮВАО состоится праздник Рязанского проспекта

Фото: ИТАР-ТАСС

Ставший уже традиционным праздник Рязанского проспекта пройдет в ЮВАО 22 сентября. В мероприятии примут участие до 10 тысяч москвичей.

В этот день горожан ожидает насыщенная развлекательная программа. На площади перед детской школой искусств имени Балакирева в Выхино пройдут спортивные состязания, ярмарки, танцы, соревнования по ворк-ауту и паркуру, сообщили в префектуре Юго-Восточного административного округа.



Также намечены митинги у памятников Герою Советского Союза Федору Полетаеву и писателю Сергею Есенину. В рамках праздника жителям презентуют новый детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В числе почетных гостей субботнего мероприятия представители администрации Рязанской области, Рязани и Ассоциации землячеств в Москве. Вместе с префектом ЮВАО Владимиром Зотовым делегация откроет спартакиаду землячеств "Бодрость и здоровье" на территории Дворца пионеров и школьников имени Гайдара.