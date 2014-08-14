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Город

14 августа 2014, 18:15

В сносимых 5-этажках в ЮВАО проживает около 300 тысяч человек - Зотов

ЮВАО дороги строительство благоустройство дома Владимир Зотов Рязанский проспект

"Интервью": Префект ЮВАО Владимир Зотов - о реконструкции Рязанки

В пятиэтажных домах в ЮВАО, которые пойдут под снос, сейчас проживает около 300 тысяч человек. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов.

"Из сносимых у нас осталось две пятиэтажки. И мы их снесем - уже две снесли. И отстроим на их месте высотные жилые здания. А вот остальные пятиэтажки, к ним уже нужен новый подход. Это дома в основном бетонные, то есть панельные пятиэтажки", - рассказал Владимир Зотов.

Он добавил, что некоторым жителям сносимых домов в ЮВАО будут предоставлять жилье в районе, а часть расселят в дома на присоединенных территориях столицы. "Я думаю, что через год-полтора мы получим конкретную программу на будущее. Пусть она не одного дня и даже не одного года, но это будет, действительно, программа сноса пятиэтажек", - сказал Зотов.

"Сейчас, благодаря присоединенным территориям у инвестора появляется интерес их использовать, поскольку туда идет метро. И там они становятся интересными и инвестиционно привлекательными. И поэтому уже появляется потенциальная возможность сноса всех остальных пятиэтажек", - отметил префект ЮВАО

Также префект ЮВАО рассказал о том, что до декабря жителям домов, расположенных в непосредственной близости от Рязанского проспекта, бесплатно установят шумозащитные окна. Кроме того, вдоль магистрали будут активно высаживаться деревья и кустарники. "Озеленение будет более интенсивное. Оно будет носить не только экологическую, но еще и восстановительную функцию по зеленым насаждениям", - заявил Зотов.

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