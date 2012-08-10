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10 августа 2012, 14:00

Строительство новой ветки московского метро начнется в 2012 году

ЮВАО метро строительство

ИТАР-ТАСС

Строительство Кожуховской ветки московского метрополитена начнется уже в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

Чиновник заявил, что власти Москвы долгое время не могли принять решения о начале работ, поскольку не могли определиться с количеством станций мелкого заложения.

Строительство станций глубокого заложения обходится на два миллиарда рублей дороже. При этом увеличивается и срок возведения - примерно на два года. Поэтому станции глубокого заложения будут строиться только в исключительном случае, отметил заммэра.

На Кожуховской ветке метро планируется создать девять станций, две из которых будут глубокого заложения, семь - мелкого.

Напомним, что новая линия метро будет построена на юго-востоке столицы и, предположительно, свяжет между собой Кузьминки, Реутов, Косино и промышленную зону "Руднево".

В 2011 году было объявлено о начале строительства от станции "Авиамоторная", но до настоящего времени никаких работ не проводилось.

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