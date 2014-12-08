В Японии снимут новый фильм про Годзиллу

Американский фильм "Годзилла". Фото: facebook.com/GodzillaMovie

В Японии собираются к 2016 выпустить новый фильм про Годзиллу. Его подготовкой займется студия Toho - та самая, на которой снимались первые японские ленты о гигантском монстре.

Начать производство планируется в будущем году. Отметим, что новый "Годзилла" станет первой лентой Toho о ящере-мутанте за последние десять лет - прошлый фильм вышел в 2004 году и назывался "Годзилла. Финальные войны".

На новую картину японцев вдохновил успех американской "Годзиллы" 2014 года выпуска, сообщает Variety. Эта картина собрала в мировом прокате 525 миллионов долларов.

По словам продюсера и главы нового проекта Таиши Уэда, хотя Япония не собирается вкладывать в новую картину 200 миллионов долларов, как это сделали американцы, их фильм "не будет уступать голливудскому". Он добавил, что студия надеется сделать Годзиллу персонажем, который к 2020 году - когда в Токио пройдет Олимпиада - сможет "представлять Японию на международной арене".

В рамках программы по превращению Годзиллы в своеобразный символ Японии, Toho планирует к апрелю будущего года установить статую ящера в одном из своих кинотеатров.

Отметим, что прошлую американскую "Годзиллу" снял Гарет Эдвардс ("Монстры"). Режиссер уже подписал контракт на участие в съемках "Годзиллы 2", выход которой намечен на 2018 год.