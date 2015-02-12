"Яндекс" запустил сервис для проверки налогов по ИНН

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Подразделение "Деньги" IT-компании "Яндекс" запустило сервис проверки налогов, сообщает пресс-служба компании.

Для проверки задолженности достаточно ввести свой ИНН, причем это может сделать любой, даже незарегистрированный пользователь. Уплатить пошлину можно и без ИНН, для этого нужно лишь указать номер квитанции.

При этом сервис позволяет платить любым удобным способом — например, из электронного кошелька, с карты или наличными через терминалы, салоны сотовой связи и банкоматы. После перевода денег плательщик получит письмо с квитанцией об оплате.

Два дня назад "Яндекс.Деньги" запустил раздел, где можно выставить счет любому человеку. Сделать это может пользователь сервиса, а заплатить по нему — любой человек, даже не зарегистрированный на сервисе. С помощью нововведения пользователи могут выставлять друг другу счета для оплаты чего угодно – аренды квартиры, подарков или совместного ремонта.

Чтобы получить деньги, достаточно в специальной форме на сайте "Яндекс.Денег" указать назначение платежа, сумму оплаты и электронную почту того, кому будет выставлен счет.

Сервис создаст письмо с платежной формой и отправит его на указанный ящик. Плательщик сможет сразу перевести деньги при помощи банковской карты или из электронного кошелька.

Отметим, что комиссия с пользователя, выставившего счет, составляет 2% при переводе с карты и 0,5% — из кошелька. Комиссии с плательщика нет.



Фото: money.yandex.ru

При этом у каждого счета есть свой уникальный номер, который вместе с назначением платежа отобразится в истории пополнений в кошельке.

Минимальной суммы платежа нет, максимальная зависит от статуса счета, на который приходят деньги: 15 тысяч рублей для анонимного, 60 тысяч для именного и 75 тысяч для идентифицированного кошелька.