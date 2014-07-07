Самолет Москва - Нью-Йорк совершил аварийную посадку во Внуково

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Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Нью-Йорк, вернулся в аэропорт Внуково из-за посторонних шумов в двигателе, сообщает "Интерфакс".

Самолет Boeing-777 вылетел из Москвы днем в понедельник. По информации агентства, на борту находилось 280 пассажиров, самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.

Напомним, что это уже второй нештатный случай аварийной посадки самолета во Внуково за 7 июля. Утром аварийную посадку совершил лайнер Москва - Махачкала.

"Самолет выполнял рейс Москва - Махачкала, однако перед заходом на посадку сработала сигнализация о невыпуске одной из стоек шасси. Сначала экипаж хотел совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Волгограде, однако затем принял решение вернуться в аэропорт вылета "Внуково", - сообщалось ранее. Самолет был бизнес-класса, на борту был экипаж из трех человек. Самолет рассчитан на 8 пассажиров