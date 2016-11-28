Дмитрий Медведев уволил ставшего академиком замминистра образования

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил ставшего академиком заместителя министра образования и науки Алексея Лопатина, сообщают "Дни.ру". Чиновник написал заявление по собственному желанию.

Ранее Владимир Путин освободил от должностей сразу несколько высокопоставленных чиновников, ослушавшихся его запрета избираться в РАН. Должностей лишились замуправляющего делами президента – начальник Главного медицинского управления Константин Котенко, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и заместитель министра внутренних дел – начальник следственного департамента МВД Александр Савенков и начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенант Василий Христофоров.

На прошлой неделе президент пообещал наказать чиновников за решение войти в РАН, несмотря на то, что в конце 2015 года он просил представителей власти воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук.

Путин пообещал сотрудникам Управделами президента, Минобразования, МВД и ФСБ, избранным в состав РАН, предоставить возможность заниматься только научной деятельностью вместо работы в органах власти.

