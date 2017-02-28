Турция может купить у РФ комплексы С-400

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в марте обсудят покупку Анкарой российской зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф" и других оборонительных систем, сообщает РИА Новости.

По словам советника президента Турции Ильнура Чевика, Эрдоган приедет в Москву на экономический совет, который пройдет 9–10 марта. На первом месте в повестке двух лидеров будут стоять вопросы экономического взаимодействия между РФ и Турцией.

Также на встрече президенты затронут туризм и строительство АЭС в Турции.