Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2017, 17:54

Политика

Турция может купить у РФ комплексы С-400

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в марте обсудят покупку Анкарой российской зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф" и других оборонительных систем, сообщает РИА Новости.

По словам советника президента Турции Ильнура Чевика, Эрдоган приедет в Москву на экономический совет, который пройдет 9–10 марта. На первом месте в повестке двух лидеров будут стоять вопросы экономического взаимодействия между РФ и Турцией.

Также на встрече президенты затронут туризм и строительство АЭС в Турции.

Владимир Путин С-400 Турция жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика