Путин не исключил введения акцизов на пальмовое масло

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

В России могут ввести акцизы на продукты с пальмовым маслом. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Этот вопрос решается в рамках технических регламентов. То есть мы обязаны принять решение, которое обязало бы производителя написать про пальмовое масло крупными буквами на пачке. А этот вопрос входит в компетенцию Евразийского экономического союза", – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что ввод акцизов может привести к росту цен на такие продукты. "Или мы можем договориться с производителями, что они в добровольном порядке пишут на этикетках того, что они продают, состав продукта, который предлагается к продаже. За это правительство не вводит акциз на пальмовое масло", – заключил президент.

Напомним, специалисты Роскачества летом проведут исследование представленной в РФ молочной продукции, в том числе – на наличие пальмового масла. Об этом сообщил замруководителя организации Илья Лоевский на VII форуме инновационных технологий Infospace.

"Мы детально расскажем о составе молочных товаров. Если там найдутся неживотные жиры, так называемое пальмовое масло и подобное, естественно, мы об этом расскажем потребителям", – заявил он.

Он отметил, что на текущий год также запланировано исследование мясной продукции. По словам Лоевского, Роскачество ведет переговоры с Мясным союзом России. Исследование колбас на этот год не запланировано.

Ранее Роскачество совместно с Минпромторгом России представили подробный план проведения исследований на 2016 год. В список из 50 категорий для всероссийских проверок вошли молочная продукция и бакалея, школьная форма и материалы строительного назначения.