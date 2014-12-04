Путин предложил освободить от проверок хорошо зарекомендовавшие себя фирмы

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Владимир Путин потребовал улучшить условия для ведения бизнеса в России. В частности, президент заявил, что предприятия малого бизнеса, которые себя зарекомендовали, не нуждаются в проверках. Этот тезис глава государства озвучил в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию, передает корреспондент М24.ru.

"Отношения бизнеса и государства должны строиться на партнерстве и равноправном диалоге, нужна ответственность, а у нас доминирует обвинительный уклон. Нужно избавить бизнес от навязчивого контроля", - подчеркнул Путин.

Он предложил для компаний, к которым на протяжении трех лет не было серьезных нареканий, еще на три года освободить от любых проверок надзорными органами.

Кроме того, президент предложил на 4 года зафиксировать налоги для малого бизнеса - то есть не менять их на протяжении этого срока.

"Предлагаю на четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и больше не возвращаться к этому вопросу", - добавил глава государства.

Путин выступил за полную амнистию капитала, возвращающегося в Россию. "Это означает, что если предприниматель легализует свое имущество в России, то его не будут таскать по налоговым и к нему не будет лишних вопросов - откуда взялись эти деньги. Нам нужно закрыть оффшорную страницу в экономике, особенно после кипрских событий, когда стало понятно, что в любой момент могут просто взять и ободрать как липку", - подчеркнул президент.

Напомним, 15 марта прошлого года банки Кипра приостановили все операции. В результате оказались заблокированы 2 миллиарда долларов российских вкладчиков.

Власти государства хотели списать почти 10% со всех крупных депозитов, тем самым пополнив бюджет страны. Таковы были условия финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда, без которой Кипру грозил бы дефолт.

В ночь на 25 марта Совет министров финансов стран еврозоны снял угрозу дефолта на Кипре.

Добавим, что первое послание президента было озвучено 24 февраля 1994 года и с тех пор проводится каждый год.

Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания, "прямые линии" и пресс-конференции. Встреча с журналистами запланирована на 18 декабря.

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.