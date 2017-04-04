Путин подписал закон об ужесточении ответственности для дебоширов на транспорте

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Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Закон дополняет действующую статью УК РФ "Хулиганство" пунктом, устанавливающим ответственность за дебош на различных видах транспорта: железнодорожном, морском, водном или воздушном. Санкции для хулиганов по этой статье останутся прежними, исключения составляют действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо с сопротивлением представителю власти.

Максимальное наказание может составить семь лет лишения свободы вместо пяти. Если дебоширы будут использовать взрывчатые вещества или взрывные устройства, то они рискуют оказаться в заключении на срок от пяти до восьми лет.

Также кодекс дополнили статьей "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств" – там в том числе говорится о зацеперах и тех, кто мешает машинистам или пилотам. Им может грозить до двух лет тюрьмы.