Использование войск в Крыму возможно только в крайнем случае – Путин

Владимир Путин прокомментировал события на Украине

Российские войска на Украине могут быть использованы только в самом крайнем случае, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24". По его словам, в настоящее время такой необходимости нет.

"Что может послужить поводом для использования вооруженных сил? Конечно, крайний случай", - заявил президент, добавив так же, что введение вооруженных сил возможно только на правовой основе. При этом он подчеркнул, что проведенные учения российских войск не связаны с событиями на Украине, а запланированы они были давно. При этом, по словам президента России, на территории Крыма, действительно, возникла напряженная ситуация, однако ее удалось предотвратить без использования армии. "Сейчас ситуация исчерпана", - заявил президент России, отметив, что в Крыму до сих пор не прозвучало ни одного выстрела, не было жертв.

По словам главы государства, Россия оставит за собой право использовать силу для защиты проживающих на Украине граждан, если в восточных областях начнется беспредел. "Если мы увидим, что это происходит в восточных регионах, люди попросят нас о помощи, то мы можем использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан", - заявил Путин.

Он также выразил уверенность, что украинские и российские военные "будут не по разные стороны баррикад, а по одну". Как пример он привел ситуацию в Крыму, где "нет ни одного выстрела, ни одной жертвы ". Президент отметил, что Россия усилила военные объекты в Крыму из-за угрозы их безопасности.