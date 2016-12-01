Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России. Текст концепции опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Внешнеполитическая деятельность государства направлена на обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, а также укрепление правового государства и демократических институтов, отмечается в документе.

Создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности экономики России, ее технологического обновления, повышения уровня и качества жизни населения – еще один из программных пунктов концепции.

Документ учитывает всестороннюю эффективную защиту прав и законных интересов российских граждан и проживающих за рубежом соотечественников.

В результате глобализации мировой потенциал силы рассредотачивается и смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, говорится в программном тексте. Возможности доминировать у исторического Запада при этом сокращаются.

Касательно ситуации в Сирийской Арабской Республике, Россия выступает за политическое урегулирование и определение будущего страны сирийским народом. Россия поддерживает единство, независимость и территориальную целостность Сирии, говорится в концепции.

Указ вступил в силу 30 ноября 2016 года, тем самым отменив действие предыдущей концепции внешней политики 2013 года.