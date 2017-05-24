Фото: m24.ru/Александр Авилов

Министр культуры России Владимир Мединский предлагает расширить пантеон героев. Об этом он сообщил в своей статье в газете "Известия".

По словам Мединского, национальный пантеон – это не место захоронения выдающихся личностей, не "храм всех богов", как в античной Греции. Это память о "ярких людях от культуры, искусства, науки".

"Каждая страна делает все, чтобы ее пантеон героев расширялся. Ведь герои создают коллективный национальный архетип. Пожарский, Дмитрий Донской, Александр Невский, Кутузов, Суворов, Жуков. Важно, чтобы герои Великой Отечественной войны тоже оставались в этом пантеоне. Имена многих из них мы не то что позабыли – мы их просто не знаем", – рассказал министр.

Мединский также подчеркнул, что уничтожить страну и "превратить нацию в народонаселение" можно, выбив из-под нее историю.

В качестве примера "забытых" героев он назвал князя Скопина-Шуйского и воеводу Шеина, противостоявших польским интервентам в 1612 году, и лейтенанта Алексея Береста – командира Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, водружавших Знамя Победы над Рейхстагом.

Также Владимир Мединский призвал сохранять национальную историю страны. "В отличие от других стран, слава Богу, нам ничего выдумывать не надо. У нас большой пантеон героев, а мы почему-то этого стесняемся", – отметил министр.