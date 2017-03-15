Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15 марта 2017, 08:56

Новости культурного мира

Александр Невский станет героем мультфильма

Фрагмент картины Павла Корина "Александр Невский" (1951)

Князь Александр Невский станет героем мультфильма. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

"В плане не хватает целого ряда пунктов, в частности, создания большого мультипликационного фильма о жизни Александра Невского, ориентированного на детей и молодежь. Мы постараемся его за эти годы сделать", – цитирует Мединского ТАСС.

Полнометражную анимационную картину планируется снять к 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие великого древнерусского правителя Александра Невского (1221–1263). Фильм расскажет о жизни князя и легендарном Ледовом побоище.

Также среди мероприятий, запланированных в программе чествования великого князя – проведение фестивалей, исторических реконструкций, конкурсов, выставок, выпуск изданий, реставрация объектов культурно-исторического наследия и подготовка большой научной исторической конференции.

О подготовке празднования 800-летия князя стало известно в 2014 году, когда президент РФ подписал соответствующий документ. Согласно указу, все мероприятия будут проводиться проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".

Владимир Мединский Александр Невский культурное наследие новости культурного мира исторические деятели
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика