Фрагмент картины Павла Корина "Александр Невский" (1951)

Князь Александр Невский станет героем мультфильма. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

"В плане не хватает целого ряда пунктов, в частности, создания большого мультипликационного фильма о жизни Александра Невского, ориентированного на детей и молодежь. Мы постараемся его за эти годы сделать", – цитирует Мединского ТАСС.

Полнометражную анимационную картину планируется снять к 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие великого древнерусского правителя Александра Невского (1221–1263). Фильм расскажет о жизни князя и легендарном Ледовом побоище.

Также среди мероприятий, запланированных в программе чествования великого князя – проведение фестивалей, исторических реконструкций, конкурсов, выставок, выпуск изданий, реставрация объектов культурно-исторического наследия и подготовка большой научной исторической конференции.

О подготовке празднования 800-летия князя стало известно в 2014 году, когда президент РФ подписал соответствующий документ. Согласно указу, все мероприятия будут проводиться проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".