Стала известна дата выписки Владимира Этуша из больницы

Фото:

Народного артиста СССР Владимира Этуша выпишут из НИИ скорой помощи имени Склифосовского 7 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

По его словам, уже 9 июля Владимир Этуш вместе с супругой Еленой отправится на отдых за границу.

Сезон в театре имени Вахатнгова откроется 6 сентября.

"Мы надеемся, что Владимир Этуш к этому времени уже приступит к работе", – отметил Крок.

Владимира Этуша госпитализировали 26 июня, после того, как он оступился на лестнице в одной из московских поликлиник и упал. У актера констатировали сильный ушиб, но предварительный диагноз медиков, перелом позвоночника, не подтвердился.