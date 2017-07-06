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06 июля 2017, 14:32

Новости культурного мира

Стала известна дата выписки Владимира Этуша из больницы

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Народного артиста СССР Владимира Этуша выпишут из НИИ скорой помощи имени Склифосовского 7 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

По его словам, уже 9 июля Владимир Этуш вместе с супругой Еленой отправится на отдых за границу.

Сезон в театре имени Вахатнгова откроется 6 сентября.

"Мы надеемся, что Владимир Этуш к этому времени уже приступит к работе", – отметил Крок.

Владимира Этуша госпитализировали 26 июня, после того, как он оступился на лестнице в одной из московских поликлиник и упал. У актера констатировали сильный ушиб, но предварительный диагноз медиков, перелом позвоночника, не подтвердился.

Владимир Этуш – народный артист СССР, советский и российский актер театра и кино, педагог, участник Великой Отечественной войны. С 1945 года он начал работать в Московском театре имени Вахтангова.

Актер снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).

Этуш является художественным руководителем и профессором театрального института имени Б.В. Щукина.

Владимир Этуш новости культурного мира

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