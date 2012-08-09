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Жизнь в мире

09 августа 2012, 10:02

Янукович подписал скандальный закон о русском языке на Украине

Виктор Янукович русский язык Украина жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об основах государственной языковой политики, который предоставляет официальный статус русскому языку в нескольких регионах страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно новому закону, русский язык получает статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% населения. А это 13 из 27 административно-территориальных единиц Украины.

Таким образом, русский язык станет региональным в Харьковской, Донецкой, Одесской и Черниговской областях, а также в Киеве и Севастополе. В связи с тем, что закон предполагает укрепление позиций языков национальных меньшинств, в ряде регионов статус регионального получат другие языки, например, крымскотатарский в Крыму.

Закон подразумевает возможность телевещания и судопроизводства на региональном языке, кроме того, жители региона теперь имеют право получать образование на этом языке.

Данный закон стал по сути скандальным – он привел не только к серьезным дебатам в Верховной Раде Украины, но и стал причиной протестных акций в стране.

Украинская оппозиция уже пообещала, что отменит "антиукраинский акт о языках" и привлечет Януковича и председателя Верховной Рады Владимира Литвина к ответственности за надругательство над Конституцией и украинским языком.

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