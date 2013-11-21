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21 ноября 2013, 18:24

На ВВЦ этой зимой будут работать фонтаны и выпадет электрический снег

ВВЦ парки зима новогоднее оформление свежий воздух

Фото: vvcentre.ru

Несмотря на то, что снежная зима в столицу пока не торопится, главное выставочное пространство Москвы ее встретить уже готово: 30 ноября там стартует проект "Волшебная зима на ВВЦ". Пространство Всероссийского выставочного центра украсится электрическими снежинками и сосульками, а в его знаменитых фонтанах забьет электрическая вода.

Чтобы дать москвичам возможность уже сейчас прочувствовать настоящее новогоднее настроение, ВВЦ привлек лучших светооформителей Европы. Они создадут праздничную иллюминацию, которая украсит территорию ВВЦ миллионами разноцветных огней. Светящимися снежинками "нарядят" и арку главного входа ВВЦ.

В выставочном центре выпадет светодиодный снег, привезенный из города Ле Ман, а 70 каштанов, расположенных на его центральной аллее, будут украшены двумя тысячами электрических сосулек. Возле фонтана "Каменный цветок" установят 12-метровую елку. Живая 8-метровая елка появится возле фонтана "Дружба народов".

Фонтаны на ВВЦ будут теперь работать круглый год: благодаря специальным светодиодам, которые установят в чашах 14 фонтанов на главной аллее, знаменитый "водный" каскад забьет разноцветными струями.

Напомним, что власти собираются в скором времени благоустроить территорию ВВЦ. На настоящий момент проводится инвентаризация его объектов. Как сообщил в четверг руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков, к 1 мая планируется завершить первые работы по благоустройству ВВЦ.

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