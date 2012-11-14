Форма поиска по сайту

14 ноября 2012, 16:42

Город

На ВВЦ появилось свое зеркальное королевство

На территории Всероссийского выставочного центра появилось свое зеркальное королевство. В павильоне №2 открылся первый в России зеркальный лабиринт для детей и взрослых.

Площадь лабиринта на ВВЦ составляет 60 квадратных метров, а протяженность дорожек – 500 метров. Зеркальный аттракцион создавался, в первую очередь, для детей, но и у взрослых он вызывает не меньший восторг.

Здесь можно встретиться с множеством собственных отражений, узнать, в чем заключается таинственная магия зеркал.

В лабиринт можно попасть: в будни – с 10-00 до 19-00; а в выходные и праздники – с 10-00 до 20-00. Стоимость посещения 200 рублей.

