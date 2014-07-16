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Свежий воздух

16 июля 2014, 13:23

День военно-морского флота отметят в парке "Северное Тушино"

ВМФ флот свежий воздух парк Северное Тушино

Фото: mos.ru

День военно-морского флота отметят 27 июля в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино". Самая зрелищная часть мероприятия пройдет на набережной парка, где зрителям покажут военно-патриотический спектакль – "Плавучая крепость". Историческая реконструкция боя посвящена морякам и морским пехотинцам.

"Реконструкция сражения пройдет не только на суше, но и на воде, и будет представлять собой сражение между советской плавучей батареей №3 "Не тронь меня", поддержанной двумя советскими катерами с десантом и тремя фашистскими кораблями – два торпедоносца и эсминец с тяжелым артиллерийским вооружением", - отметили организаторы.

В Музее истории ВМФ России будет работать выставка "Великая Неизвестная", посетители которой узнают о морских событиях Первой мировой войны и заслугах русского флота. Часть выставки посвятят стенду "Время и память", на котором представят героев, защищавших родину, и свидетелей военных действий. Экспозицию музея дополнят предметы и документы из частных коллекций.

Для детей организуют познавательные мастер-классы и конкурсы. Ребята научаться вязать морские узлы, познакомятся с обитателями океана, смастерят фуражку и подарок для ветеранов.

Праздничный концерт для ветеранов и гостей парка пройдет на главной сцене. Выступать будут Алексей Хворостян и группа "Доктор Ватсон".

История военно-морского флота исчисляется тремя столетиями. В 1714 году русский флот под командованием императора Петра I одержал первую значимую победу в Северной войне - русским удалось разгромить шведов. С тех пор зародилась традиция выстраивать корабли и палить из их орудий в память о славной победе.

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