Детский weekend: лепим пластилиновые мультфильмы и расписываем пряники

Фото: M24.ru

Научиться делать мультфильмы из пластилина и лепить снеговиков из шоколада, покататься на самом большом в мире искусственном катке и посмотреть спектакль про Муми-тролля - эти и другие развлечения ждут детей в выходные. M24.ru – о том, как провести нескучный weekend.

Отмечаем день рождения Цельсия

Фото: M24.ru

Андерс Цельсия – профессор математики и астрономии. Его именем названа единица измерения температуры. В рамках празднования дня рождения Цельсия в музее занимательных наук "Экспериментаниум" проведут любопытные эксперименты. Детям расскажут, как в медицине и строительстве применяют хитрую штуку, именуемую тепловизором. А еще в этот день состоится мастер-класс "Про воду и не только". Ребят научат вынимать из воды монеты, не намочив при этом руки, кипятить при пониженном давлении и растворять в жидкости различные вещества.

Где: музей "Экспериментаниум" музей "Экспериментаниум" Когда: 29 ноября с 13.00 Билет: вход по билету в музей



Лепим мультфильмы из пластилина

Фото: M24.ru

Какой ребенок не любит мультфильмы? Пожалуй, таких днем с огнем не сыщешь. Если ваш малыш хочет не только смотреть, но и создавать мультики, то запишите его на курс пластилиновой анимации. Опытные мастера научат оживлять пластилиновых героев, придумывать сценарии и мастерить декорации к мультфильмам.

Занятия рассчитаны на детей от семи лет.

Где: Детский центр Музея Москвы Детский центр Музея Москвы Когда: 30 ноября первое занятие курса; с 12.00 до 14.00 Билет: 5000 рублей за весь курс



Скользим на льду

Фото: M24.ru

В эти выходные можно посетить самый крупный в мире искусственный каток, который откроется на ВДНХ между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Площадь катка более 57 тысяч квадратных метров.

Изюминка катка в том, что под лед поместили светодиодные экраны, на которых будут транслировать мультфильмы. Катайтесь и смотрите мультики в свое удовольствие!

Где: ВДНХ ВДНХ Когда: каток работает ежедневно с 28 ноября (понедельник – выходной); перерыв с 15.00 до 17.00 Билет: вход свободный



Мастерим вкусные поделки

Фото: M24.ru

Кулинарная школа, ресторанная улица, новогодний базар, каток, кинотеатр и беззвучная дискотека – все это гастрономический фестиваль "Фуд Шоу". Для детей здесь организовали специальную программу – детскую кулинарную школу. В субботу юных поварят научат мастерить поделки из овощей, расписывать пряники, делать конфеты и шоколадных снеговиков. В воскресенье – печь французские круассаны и рисовать шоколадом.

Где: Гостиный двор Гостиный двор Когда: 29 ноября с 11.00, 30 ноября с 11.30



Смотрим спектакль о Муми-тролле

Фото: M24.ru

Муми-тролль – это сказочный персонаж, придуманный финской писательницей Туве Янссон. Выставки, мастер-классы и спектакли о Муми-троллях и его друзьях для детей подготовили в рамках празднования юбилея Туве.

В выходные покажут спектакли "Муми-тролль и Алмазное поле" (29 ноября в 13.00), "Муми-тролли и новый друг" (29 ноября в 15.00), "Муми-тролль и пес Юнк" (30 ноября в 13.00), "Муми-тролли и первый снег" (30 ноября в 15.00). Кроме того, ждет любителей Туве Янссон и постановка о самой великой писательнице - "Кто утешит Кнютта" (30 ноября в 17.00).

Помимо спектаклей можно увидеть авторские иллюстрации Янссон к ее же произведениям, редкие фотографии, а также красочно оформленные цитаты из любимых с детства книг.