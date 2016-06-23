26 июня в столице проведут географический квест

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Русское географическое общество (РГО) проведет массовый географический квест в Москве 26 июня, сообщает "Интерфакс".

Принять участие смогут все жители и гости столицы, в том числе дети. Квест стартует на Новой площади, где соберутся команды от двух до шести человек и получат маршрутные листы и список заданий. Участники должны будут разгадать все загадки и добраться до контрольных точек, попутно занося необходимую информацию в маршрутные листы. Финишируют игроки на территории ВДНХ.

"Возможность совместить спорт, отдых и интеллектуальное напряжение – именно то, что нужно для активного лета. Формат городского ориентирования, совмещенного с решением всяческого рода задач, стал одним из любимых развлечений москвичей", – пояснили в РГО.

Заявки принимаются до 24 июня на сайте Русского географического общества. Победят те команды, которые успеют посетить самое большое количество контрольных точек и правильно выполнят все задания. Торжественная церемония награждения пройдет на ВДНХ в ходе празднования Дня молодежи РГО.