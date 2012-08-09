В "Сокольниках" пройдет "бесшумный" рок-концерт

ИТАР-ТАСС

"Сокольники" станет первым в мире парком, в котором пройдет ночной "бесшумный" рок-концерт. 11 августа на территории пляжной зоны "The БАSSEЙН" выступит одна из культовых московских групп "ГДР".

Мероприятие не имеет аналогов в мире. Гости парка смогут насладиться качественной музыкой, при этом жители близлежащих домов не услышат ни звука. Всем пришедшим выдадут специальные радионаушники, которые не ограничивают движения.

Как утверждают организаторы, необычную атмосферу ночного праздника поможет создать светодиодная подсветка по периметру бассейна.

Концерт из двух отделений начнется в 22 часа, сообщает пресс-служба парка "Сокольники".

А в полночь на площадке под открытым небом покажут фильм о жизни современных уличных художников "Девиантное поведение".