Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

09 августа 2012, 12:29

В "Сокольниках" пройдет "бесшумный" рок-концерт

ВАО концерты парк Сокольники

ИТАР-ТАСС

"Сокольники" станет первым в мире парком, в котором пройдет ночной "бесшумный" рок-концерт. 11 августа на территории пляжной зоны "The БАSSEЙН" выступит одна из культовых московских групп "ГДР".

Мероприятие не имеет аналогов в мире. Гости парка смогут насладиться качественной музыкой, при этом жители близлежащих домов не услышат ни звука. Всем пришедшим выдадут специальные радионаушники, которые не ограничивают движения.

Как утверждают организаторы, необычную атмосферу ночного праздника поможет создать светодиодная подсветка по периметру бассейна.

Концерт из двух отделений начнется в 22 часа, сообщает пресс-служба парка "Сокольники".

А в полночь на площадке под открытым небом покажут фильм о жизни современных уличных художников "Девиантное поведение".

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать