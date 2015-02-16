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Политика

16 февраля, 20:29

Руководитель центра депортации мигрантов временно отстранен от должности

УФМС по Москве депортация выдворение власть Сахарово Федеральная Миграционная служба центры временного содержания мигрантов

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

Столичное управление Федеральной миграционной службы (УФМС) по Москве временно отстранило от должности руководителя центра депортации мигрантов в Новой Москве, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства. В этом центре временного содержания восемь иностранцев 15 февраля вскрыли себе вены. При этом в миграционной службе считают травмировавших себя гастарбайтеров "симулянтами" и утверждают, что они содержатся "в соответствии с международными требованиями".

Как пояснили в пресс-службе, содержание в центре – "это перспектива скорого выдворения из страны нарушителей закона и последующего для них длительного запрета на въезд в Россию". "Некоторые стараются избежать подобной участи любым путем или хотя бы ее отсрочить, – подчеркнули в УФМС. – Например, наносят себе несущественные телесные повреждения. Это и подтвердили медицинские работники, вызванные 15 февраля в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. После тщательного осмотра симулянтам было отказано в госпитализации".

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Однако, как отметили в пресс-службе, по факту происшествия назначена служебная проверка. Руководитель учреждения временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Имя главы центра в пресс-службе УФМС назвать отказались. Там подчеркнули, что "выдворяемые содержатся в соответствии с международными требованиями, что подтверждают представители правозащитных организаций и гражданского общества, регулярно посещающие данные учреждения".

Напомним, 15 февраля восемь иностранцев перерезали себе вены в знак протеста против условий содержания в столичном Центре временного содержания иностранных граждан. В акции протеста приняли участие граждане Украины, Армении, Грузии и Таджикистана.

Новый центр временного содержания мигрантов вблизи деревни Сахарово в Новой Москве был открыт в декабре 2014 года. Он рассчитан на 1 тысячу человек. До этого в столице был лишь один депортационный центр на Дмитровском шоссе на 400 человек.

Марина Курганская

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