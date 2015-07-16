УЕФА утвердил спецстатус Крымского футбольного союза

Фото: m24.ru/Василий Макагонов

УЕФА официально утвердил специальный статус Крымского футбольного союза. Таким образом, в Крыму будет проводиться собственный футбольный чемпионат под эгидой УЕФА, сообщает ТАСС.

Крымский футбольный союз приступил к формированию комиссий и комитетов, которым предстоит контролирование первого чемпионата полуострова по футболу.

Союз был учрежден общественными организациями "Республиканская федерация футбола Крыма" и "Федерация футбола Севастополя".

В первом чемпионате Крыма примут участие восемь команд. Они представляют Севастополь, Симферополь, Ялту, Евпаторию, Феодосию, Бахчисарай, Армянск и Керчь. Первенство стартует в августе.

Стоит отметить, что с июня УЕФА официально разрешил командам из Крыма проводить товарищеские матчи с зарубежными клубами.