Twitter улучшит политику конфиденциальности

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Сеть микроблогов Twitter собирается улучшить политику конфиденциальности. Пользователей обещают защищать от нападок недоброжелателей.

Толчком к такому решению послужили виртуальные атаки, которым подверглась Зельда Уильямс, дочь покойного актера Робина Уильямса. Несколько пользователей прислали девушке сообщения с оскорблениями в адрес ее погибшего отца. 13 августа 25-летняя актриса удалила Twitter со своих устройств.

I'm sorry. I should've risen above. Deleting this from my devices for a good long time, maybe forever. Time will tell. Goodbye. — Zelda Williams (@zeldawilliams) 13 августа 2014



"Мы не останемся толерантны к подобному поведению пользователей. Мы заблокировали ряд аккаунтов, связанных с этим случаем, за нарушение наших правил. Теперь мы разрабатываем дальнейшие действия, которые позволят улучшить нашу политику и помогут качественнее улаживать подобные трагические ситуации", - цитирует ABCNews вице-президента по вопросам доверия и безопасности Twitter Дела Харви.

По словам Харви, Twitter собирается тщательнее защищать личную информацию пользователей, а также оберегать их от морального вреда. Кроме того, сеть микроблогов собирается улучшить "поддержку членов семей погибших пользователей".

Перед тем, как заявить об отказе от Twitter, Зельда Уильмс пыталась бороться с "интернет-троллями" единственным возможным пока способом: написала в службу поддержки. То же самое она попросила сделать и своих читателей.

Чтобы пожаловаться на пользователя Twitter, необходимо нажать на вкладку "Еще" в его твите, а затем выбрать "Внести в черный список или пожаловаться". Соцсеть переправит на страницу, где потребуется указать детали жалобы.

Чтобы пожаловаться на пользователя Twitter, необходимо нажать на вкладку "Еще" в его твите, а затем выбрать "Внести в черный список или пожаловаться". Соцсеть переправит на страницу, где потребуется указать детали жалобы.



Актер Робин Уильямс 12 августа был найдем мертвым в своем доме в калифорнийском городе Тибурон. Предположительная причина смерти - самоубийство. В последнее время актер страдал от тяжелой депрессии.