Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 августа 2014, 11:05

Twitter улучшит политику конфиденциальности

Twitter конфиденциальность защита пользователей

Логотип Twitter

Сеть микроблогов Twitter собирается улучшить политику конфиденциальности. Пользователей обещают защищать от нападок недоброжелателей.

Толчком к такому решению послужили виртуальные атаки, которым подверглась Зельда Уильямс, дочь покойного актера Робина Уильямса. Несколько пользователей прислали девушке сообщения с оскорблениями в адрес ее погибшего отца. 13 августа 25-летняя актриса удалила Twitter со своих устройств.


"Мы не останемся толерантны к подобному поведению пользователей. Мы заблокировали ряд аккаунтов, связанных с этим случаем, за нарушение наших правил. Теперь мы разрабатываем дальнейшие действия, которые позволят улучшить нашу политику и помогут качественнее улаживать подобные трагические ситуации", - цитирует ABCNews вице-президента по вопросам доверия и безопасности Twitter Дела Харви.

Ссылки по теме

По словам Харви, Twitter собирается тщательнее защищать личную информацию пользователей, а также оберегать их от морального вреда. Кроме того, сеть микроблогов собирается улучшить "поддержку членов семей погибших пользователей".

Перед тем, как заявить об отказе от Twitter, Зельда Уильмс пыталась бороться с "интернет-троллями" единственным возможным пока способом: написала в службу поддержки. То же самое она попросила сделать и своих читателей.

Чтобы пожаловаться на пользователя Twitter, необходимо нажать на вкладку "Еще" в его твите, а затем выбрать "Внести в черный список или пожаловаться". Соцсеть переправит на страницу, где потребуется указать детали жалобы.


Актер Робин Уильямс 12 августа был найдем мертвым в своем доме в калифорнийском городе Тибурон. Предположительная причина смерти - самоубийство. В последнее время актер страдал от тяжелой депрессии.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать