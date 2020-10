Twitter улучшит политику конфиденциальности

Сеть микроблогов Twitter собирается улучшить политику конфиденциальности. Пользователей обещают защищать от нападок недоброжелателей.

Толчком к такому решению послужили виртуальные атаки, которым подверглась Зельда Уильямс, дочь покойного актера Робина Уильямса. Несколько пользователей прислали девушке сообщения с оскорблениями в адрес ее погибшего отца. 13 августа 25-летняя актриса удалила Twitter со своих устройств.

I'm sorry. I should've risen above. Deleting this from my devices for a good long time, maybe forever. Time will tell. Goodbye.