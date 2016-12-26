Институт космических исследований опубликовал фото места крушения Ту-154

Российский Институт космических исследований опубликовал снимок места крушения Ту-154 в Черном море, сообщается на сайте учреждения.

Фото сделали с европейского спутника зондирования Земли Sentinel-1B в 6:31 по московскому времени. Предположительно, крушение произошло в 5:27.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

За первый день поисковой операции удалось обнаружены тела 11 погибших. Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

О том, что на данный момент известно о катастрофе, читайте в материале сетевого издания m24.ru.