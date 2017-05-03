Третьяковскую галерею открыли после эвакуации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке возобновила работу после эвакуации, передает Агентство "Москва".

В галерее открыли все выставочные залы и запустили посетителей. В Третьяковской галерее сообщили, что выставку Зинаиды Серебряковой также открыли для посетителей.

Утром 3 мая из здания в Лаврушинском переулке в течение 15 минут эвакуировали посетителей и сотрудников галереи из-за бесхозного предмета. Позднее в полиции сообщили, что предмет не представляет угрозы.