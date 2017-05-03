Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая 2017, 13:40

Культура

Здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке эвакуировали

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Третьяковской галерее эвакуировали сотрудников и посетителей из здания в Лаврушинском переулке, передает телеканал "Москва 24".

Эвакуация прошла из-за бесхозного предмета, который обнаружили в галерее утром 3 мая.

В полиции сообщили, что предмет не представляет угрозы. "Прибывшими на место полицейскими подозрительный предмет был обследован, в результате чего установлено, что опасности для граждан он не представляет", – сообщил сотрудник пресс-службы столичного главка МВД.

Третьяковская галерея эвакуация чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика