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Спорт

21 января 2015, 21:17

Звезды студенческого хоккея проведут матч в Татьянин день

Татьянин день студенческий хоккей

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В Татьянин день звезды студенческого хоккея проведут поединок в Москве. Матч состоится в парке Горького, посмотреть на него смогут все желающие, сообщает Агентство "Москва".

На лед выйдут сильнейшие хоккеисты из студенческих лиг Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тамбова, Новосибирска, Казани, Магнитогорска и Омска.

Награды победителям вручит министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Болельщики и зрители смогут бесплатно покататься на катке.

Отметим, что Татьянин день сначала отмечался в России, как день рождения Московского государственного университета. Указ об его открытии был подписан в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной.

Затем Татьянин день стал праздником студентов. С 2005 года официальное название этого праздника - День российского студенчества.

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